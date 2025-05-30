عطاف في القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بالقاهرة.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، المزمع عقده يوم غد السبت.

ويهدف الاجتماع إلى إعادة تنشيط هذه الآلية التشاورية الثلاثية التي لم تلتئم منذ سنة 2019.

ومن المنتظر أن يُشكل لقاء الغد فرصةً لتبادل الرؤى حول سبل وآفاق توحيد جهود دول الجوار الليبي الثلاث. بهدف الإسهام في إنهاء حالة الانقسام بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية. بما يصون سيادة دولة ليبيا الشقيقة ويحفظ وحدة شعبها وأراضيها، وبما يعزز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.