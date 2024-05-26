عطاف في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري “عربي-أوروبي” حول القضية الفلسطينية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم ببروكسل. عاصمة مملكة بلجيكا، للمشاركة في إجتماع وزاري عربي-أوروبي حول القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الإجتماع بتكليف من رئيس الجمهورية، وفي أعقاب الطبعة الأولى التي انعقدت بالرياض نهاية شهر أفريل المنصرم. والتي ضمّت مجموعة مصغرة من الدول العربية والأروربية. في إطار جهد دبلوماسي مشترك يرمي أساسا إلى ترقية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتعزيز زخم الإعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن وبحكم مساعيها وجهودها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية. لا سيما من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وكذا من أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.