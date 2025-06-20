عطاف في تركيا للمشاركة في أشغال الدورة الـ 51 لمنظمة التعاون الإسلامي 

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بإسطنبول التركية.

وجاءت هذ الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية، للمُشاركة في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها الجمهورية التركية يومي 21 و22 جوان 2025.

ومن المُنتظر أن تنصب أشغال هذه الدورة على بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران. وفي ظل استمرار حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما سيتم تناول عدد من المسائل السياسية والتنموية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.

وسيُشارك عطاف، مساء اليوم، بمدينة إسطنبول في أشغال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وهي الدورة التي ستُخصص لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته على المنطقة.