عطاف في زيارة رسمية إلى الأردن

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

ومن المرتقب أن يجري الوزير، خلال هذه الزيارة، محادثات ثنائية مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، سيتم فيها التطرق إلى واقع التعاون بين البلدين وسبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجزائر والأردن.

كما سيشارك الوزير في أشغال الاجتماع الوزاري العربي التشاوري المخصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة. إضافة إلى مشاركته في أشغال استئناف الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والمقرر عقدهما يوم 22 جوان 2026 بالعاصمة عمّان.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، سيعقد وزير الدولة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه العرب، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق العربي.