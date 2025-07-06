عطاف في زيارة رسمية إلى سنغافورة

حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بسنغافورة في زيارة رسمية.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. أحمد عطاف، اليوم بسنغافورة في زيارة رسمية إلى هذا البلد الصديق.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين الجزائر وسنغافورة. وإضفاء المزيد من الزخم عليها لا سيما في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية.

وحسب المصدر نفسه، يعقد وزير الدولة خلال الزيارة جلسة عمل مع نظيره السنغافوري فيفيان بلاكريشنان كما تكون له لقاءات ثنائية مع مسؤولين سامين بجمهورية سنغافورة.

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