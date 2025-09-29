عطاف: قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة كقضية تصفية استعمار

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن قضية الصحراء الغربية تبقى مطروحة. كقضية تصفية استعمار والشعب الصحراوي يبقى مؤهلا لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. والأمر الواقع المفروض. بالأراضي الصحراوية يبقى احتلالا في نظر القانون الدولي والعقيدة الثابتة للأمم المتحدة

وأضاف عطاف في ”كلمة الجزائر” في جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. أن الحل الحقيقي المنشود لهذا الصراع لا بد أن يحتكم من وجهة نظرنا إلى 05 ضوابط رئيسية.

وقال عطاف في كلمته “أولها أن يتم هذا الحل تحت رعاية كاملة ودائمة من قبل منظمة الأمم المتحدة وأن يقوم هذا الحل على مفاوضات. مباشرة بين طرفي النزاع وأن يكون الحل من صنع وبلورة طرفي. النزاع لا من إملاء أو فرض أحدهما أو أي أطراف أخرى”.

ورابعا حسب عطاف أن يتماشى هذا الحل في مضمونه مع مقتضيات العقيدة الأممية لتصفية الاستعمار وإنصاف الشعوب التي ترزح تحت نيره وأخيرا أن يفضي. هذا الحل إلى تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية. لحقه في تقرير المصير وفقا لما تؤكده قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.