عطاف: قمة مجموعة العشرين أعادت إدراج أولويات وتطلعات إفريقيا على الصعيد الدولي

قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن مخرجات هذه القمة تمثل مكسبا هاما لقارتنا. مكسب ينبغي إستثماره والبناء عليه في إطار العضوية الدائمة للإتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين هذه.

وأضاف عطاف في كلمة له بالعاصمة أديس أبابا، حول تقرير مجموعة العشرين ‎، G20 أن ذاكرتنا الجماعية ستحتفظ لا شك بقمة جوهانسبورغ. ليس فقط كأول قمة لمجموعة العشرين برئاسة إفريقية وعلى أرض إفريقية. بل كأول قمة لمجموعة العشرين أكدت على مكانة إفريقيا. و كأول قمة لمجموعة العشرين استمعت لصوت إفريقيا، وكأول قمة لمجموعة العشرين أعادت إدراج أولويات وتطلعات إفريقيا في صلب اهتمامات إشكالية التنمية الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وأضاف عطاف، أن مخرجات هذه القمة تمثل مكسبا هاما لقارتنا، مكسب ينبغي إستثماره والبناء عليه في إطار العضوية الدائمة للإتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين هذه. مشيرا إلى أن الجزائر تؤكد مجدداً على أهمية التحضير الأمثل لمشاركة الإتحاد الإفريقي في هذه المجموعة. لأن المشاركة ليست غاية في حد ذاتها. بقدر ما هي وسيلة نأمل أن تسهم في إخراج قارتنا من دائرة التهميش والإقصاء.

وأكد عطاف، أن الجزائر ستدعم التدابير التي تم إقرارها مسبقا لتقاسم مهام التمثيل بين المفوضية والرئاسة الدورية. ويقترح الاستلهام من تجربة مسار وهران لتوحيد الصوت الإفريقي كذلك داخل مجموعة العشرين.

