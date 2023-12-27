عطاف لأوّل مرة يتحدث عن رفض المغرب للمساعدات الجزائرية

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف حول ما وصلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب.

وأكد عطاف خلال حوار خص به منصة “أثير” التابعة للجزيرة انه خلال الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا كانت الجزائر من الدول الاوائل التي بادرت بإرسال مساعدات إنسانية للمغرب.

وتأسف رئيس الدبلوماسية الجزائرية رفض المخزن المساعدات واليد المدودة من طرف الجزائر.

وقال عطاف انه كلّف بمهاتفة نظيره المغربي ناصر بوريطة لتقديم التعازي بخصوص المأساة التي ضرب المغرب وعرض المساعدات عليه لم يرد على المكالمة إلى يومنا هذا.

وتابع عطاف أن الإرادة وحسن النية السياسية لم تكن موجودة من طرف المخرن.