عطاف: “لا يمكن لإفريقيا أن تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها إلا باستقلال الصحراء الغربية”

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، احمد عطاف، اليوم انه لا يمكن للقارة الإفريقية أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار، إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير.

وفي كلمة القاها بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا و المصادف للذكرى الـ 60 على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية “الاتحاد الإفريقي حاليا” قال عطاف “نحن نحتفي اليوم بإنجازاتنا المشتركة في مجالات نشر السلم والأمن وتعزيز الاندماج الاقتصادي في سياق تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية التي تشكل موضوع الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

تابع الوزير بالقول “وهنا يجدر بنا ألا ننسى أن أخوات وإخوانا لنا في آخر مستعمرة إفريقية، في الصحراء الغربية تحديدا، ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”، بعدها -يضيف- “يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثرواتها” .

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن “الشعب الصحراوي التواق إلى التحرر والانعتاق، شأنه في ذلك شأن الشعوب الإفريقية الأخرى التي سبقته في نيل حريتها واستقلالها، يستنجد بنا ولا يحق لنا تجاهله، وهو شعب يطالب بالإنصاف ولا يحق لنا رفض إنصافه وهو شعب يطالب بمده بيد تسعفه في رفع الظلم والغبن والهيمنة عنه ولا يحق لنا التخلف” عن ذلك.”

أما حول الأوضاع في السودان دعا عطاف إلى عدم إغفال معاناة السودانيين جراء الأزمة المستعرة في هذا البلد منذ أكثر من شهر. واضاف ان هذه الازمة تسببت في قتل المئات، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين العزل. بالإضافة كارثة إنسانية تلوح في الأفق المظلم من خطر تقسيم آخر للسودان.

كما تدعو الجزائر لمضاعفة الجهود وتنسيق المساعي بين جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين من أجل إخراج السودان الشقيق من دوامة العنف والانقسام والاقتتال التي ألمت به وابتلته شر البلية.