عطاف: لم نتلق أي مُراسلة من محكمة العدل الدولية بخصوص “الدرون” المالي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الجزائر لم تتلق أي مراسلة من طرف محكمة العدل الدولية بخصوص الطائرة المسيرة المسلحة المالية التي اخترقت الحدود الجزائرية تم اسقاطها.

وقال عطاف خلال ندوة صُحفية عقدها اليوم السبت، بمقر الوزارة، “ليس هناك أي طلب صدر عن دولة مالي لدى محكمة العدل الدولية. ولو كان فيه طلب يخص دولة ما لتم ابلاغ الدولة به رسميا”.

وأضاف “وبخصوص الجزائر لاتوجد أي مراسلة في هذا الشأن وبدورنا اتصلنا بالمحكمة للتأكد من الخبر فور صدوره. ولكن لايوجد أي شئ في هذا الشأن”.

