عطاف: مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية للتطبيع مع الكيان الصهيوني

كشف وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن مبعوث الرئيس التونسي إلى رئيس الجمهورية، أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأورد الوزير عطاف، في ندوة صحفية نشطها مساء اليوم الثلاثاء، أن مبعوث الرئيس التونسي قيس السعيد، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد عدم وجود أي نية للتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما تحدث الوزير، في إجابته على أسئلة الصحفيين، حول عدم القيام بمبادرة مغاربية لحل أزمة النيجر. مؤكدا أن الجزائر ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي.

وبخصوص العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، قال وزير الشؤون الخارجية، أنها لا تزال تراوح مكانها.