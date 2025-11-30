عطاف: معالجة رواسب الإستعمار صار أمرا حتميا لمواصلة بناء مستقبل إفريقيا

اكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أن القارة الإفريقية قد أيقنت، ويقينها عين الحق والصواب. أن معالجة رواسب الاستعمار صارت أمرا حتميا لمواصلة شق الطريق بحزم وثبات نحو بناء المستقبل الذي ينشده بنات وأبناء إفريقيا في كنف الكرامة والعزة والعدل والإنصاف.

وأضاف عطاف خلال إلقائه كلمة في أشغال المؤتمر الدولي حول تجريم الإستعمار في إفريقيا بالمركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة. أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وبالتنسيق الوثيق مع مفوضية الإتحاد الإفريقي. مضيفا أن الرئيس عبد المجيد تبون كان له الفضل في طرح مبادرة تنظيم هذا الملتقى الدولي خلال القمة العادية الأخيرة للاتحاد الإفريقي مطلع هذا العام وهي المبادرة التي باركها أشقاؤه الأفارقة وزكوها بالإجماع.

كما أشار عطاف، إلى أنه وبإطلاق مشروع إحقاق العدالة التاريخية هذا، فإن إفريقيا تؤكد أن مسيرتها النضالية المتواصلة. طالما استمرت محاولات طمس التاريخ وقلب الحقائق وتزييف الوقائع. وطالما أن جرائم الاستعمار لم تحظى باعتراف صريح ومسؤول. خاصة وأن الظاهرة الاستعمارية بحد ذاتها لم تنل النعت الذي يظهرها في سجلات القانون الدولي على حقيقتها المقيتة والمشينة. كجريمة لا تقبل التقادم، أو التغاضي، أو التناسي.

وأكد عطاف، أن واقع الاستعمار أنه تسبب في كسوف أخرج أممنا من تاريخ البشرية وحرمها من الإسهام في صنعه. ففي ظل مسيرة البشرية نحو التمدّن والتحضر. مثل الإستعمار الانتكاسة الكبرى والتراجع الأكبر في هذه المسيرة. فواقع الإستعمار أنه أوقف مسار بناء دولنا الوطنية وحرمنا من استكماله على النحو الذي يمكن شعوبنا من بسط سيادتها مطلقة على صنع مصيرها. كما أن واقع الاستعمار أنه لم يكن أبدا مهمة حضارية، بل كان في تمام وكمال مشروعه سطوا ونهبا وافتراسا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور