عطاف: من حق إفريقيا المطالبة بالاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أنه من حق إفريقيا المطالبة بالإعتراف “الرسمي والصريح” بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية.

وفي كلمته خلال الإفتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي حول جرائم الإستعمار في إفريقيا، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. قال عطاف أنه من منطلق تجربة الجزائر المريرة ضد الاستعمار الفرنسي فإنها تتماهى، وبصفة كلية. مع المقاصد الجوهرية التي حدّدها الإتحاد الإفريقي لمبادرة إحقاق العدالة التاريخية هذه”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “لإفريقيا الحق، كل الحق، حين تطالب بالإعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية. مشدّدا على أن الإعتراف هو أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن تنتظره في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة. التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهظة نظير ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلّف.

كما أوضح عطاف، أن لإفريقيا “الحق، كل الحق، حين تطالب بتجريم الاستعمار تجريما قانونيا دوليا لا لبس ولا غموض فيه. لأن الاستعمار، وكما وصفه بذلك المناضل والمفكر والكاتب الجزائري فرانتز فانون، ليس آلة تفكر ولا جسدا يعقل. بل هو عنف في صورته الطبيعية”. كما أضاف أنه ومثلما قامت المجموعة الدولية بالأمس بتجريم الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق وكذا تجريم الفصل العنصري. فقد حان الوقت لتجريم الاستعمار بذاته بدل الاكتفاء بتجريم بعض ممارساته ومخلفاته.”

