عطاف: نرجو إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة لفض النزاعات والوقاية منها

أبرز وزير الخارجية الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف تحدي تواجه المجموعة الدولية حمل الاحتلال الصهيوني على وقف الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني بغزة منذ ما يقرب السنة.

وفي كلمة ألقاها عطاف في الحوار التفاعلي حول ” تعزيز التعددية من أجل السلام والأمن الدوليين” قال: “نشهد تدهور متسارع للسلم وللأمن إقليميا ودوليا ولم يعد بحاجة إلى تفسير أوإثبات”.

كما يصاحب الحرب على غزة تصعيد متعدد الأوجه والوجهات في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع عطاف ان أبلغ غاية نرجوها إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة لفض النزاعات والوقاية منها

وأكد عطاف في ذات الكلمة أننا نتطلع للالتزام جميع الدول الأعضاء بالاحتكام لميثاق الأمم المتحدة

وفي الأخير تدعو الجزائر إلى بناء الثقة بين منظمة الأمم المتحدة وشعوب المعمورة لا سيما الشعوب المضطهدة والمستعمرة-يضيف عطاف.