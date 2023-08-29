عطاف: هذه خطورة التدخل العسكري في النيجر

قال وزير الخارجية أحمد عطاف أن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة، وشركاءها عبر العالم من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي، ومن المجازفة بتغذية بذور صراع طائفي، يلوح في الافق.

وأضاف الوزير في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الجزائر حذرت من الدفع بجحافل بالنيجريين على طريق النزوح والهجرة. والخطر المحدق بتدشين بؤرة صراع جديد في المنطقة تشكل حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة.

وتابع الوزير: “مبعث معارضتنا الجديدة لخيار اللجوء إلى استعمال القوة لحل الأزمة في النيجر، يكمن في التداعيات الخطيرة والوخيمة التي سيخلفها أي تدخل عسكري على النيجر. وعلى المنطقة برمتها. فضلا، عن انعدام فرص نجاح هذا الخيار في تحقيق الأهداف المنشودة”.

وأضاف “ولا شك أن تاريخ منطقتنا حافل بالتجارب المريرة التي أثبتت ولا تزال اثار كارثية، التي تولدت عن التدخلات العسكرية، ولنا في العراق وفي سوريا وفي ليبياوفي الصومال ما يكفي من العبر والدروس التي يتوجب علينا الإحتكام اليها لنستلهم منها ضبط النفس وتوخي الحذر والتحلي بالصبر للتعامل مع الازمة الحالية في النيجر”.