عطاف وبلينكن يبحثان الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن مبادرة وقف الأعمال العدائية في غزة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن بخصوص تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تبادل الطرفان الرؤى حول المبادرة التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى وقف الاعمال العدائية بغزة، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية والتحضير لإعادة الإعمار في القطاع.

كما بحث الطرفان الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن مبادرة وقف الأمال العدائية في غزة. يضيف المصدر نفسه.

وشدد عطّاف على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه المبادرة لضمان أن تندرج في إطار تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار، وأن تضع حداً للمحن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة، وأن تشكل، أخيرا، خطوة نحو تسوية نهائية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة وفقا للشرعية الدولية وتجسيداً للإرادة المتنامية للمجتمع الدولي.