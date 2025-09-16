عطاف ودي ميستورا يناقشان سبل تسوية نزاع الصحراء الغربية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للمجلس تقريرا حول مساعيه الرامية لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

في هذا الإطار، جدد وزير الدولة التعبير عن دعم الجزائر ومساندتها لجهود الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في سبيل إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما شدد أحمد عطاف على الدور المحوري والحيوي المنوط بمنظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة أن تنضوي تحت لوائها جميع المساعي والمبادرات الهادفة لتنظيم مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وفي الختام، أكد وزير الدولة على تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مشيداً بمكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بكونها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.