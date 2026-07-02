عطاف ونظيرته البنينية يبحثان تعزيز الشراكة بين البلدين

التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بوزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بنين، كورين أموري برونيه، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد الشقيق.

وخصصت المحادثات لاستعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها، حيث أكد الجانبان الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين للارتقاء بالشراكة الجزائرية-البنينية إلى مستويات أرحب، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة الدوائية والتكوين.

وشدد الوزيران على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-البنينية في أقرب الآجال. إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال. بما يسهم في إضفاء زخم جديد على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ويواكب الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

كما أكدا على أهمية الاستمرار في نهج التشاور الحميد في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، لا سيما على مستوى الاتحاد الإفريقي.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وكذا منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، جددا تأكيدهما على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء الإقليمي المشترك، وضرورة الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد الحوار والوسائل السلمية سبيلا وحيدا لتسوية الأزمات والنزاعات.