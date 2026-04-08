عطاف ونظيره الإيطالي يؤكدان دعم وقف التصعيد في الشرق الأوسط وحماية استقرار لبنان

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، أنطونيو تاياني.

وتناول الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث جدد الطرفان ترحيبهما بتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية، مؤكدين على ضرورة البناء عليه بما يفضي إلى تحقيق أمن دائم واستقرار مستدام في المنطقة.

كما أعرب الطرفان عن انشغالهما العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية التي لا يزال يتعرض لها لبنان الشقيق، مشددين على أهمية حشد جهود المجتمع الدولي لوضع حد لها، بما يحفظ سيادة لبنان واستقراره، ويصون المنطقة برمتها من مخاطر العودة إلى التصعيد العسكري.