عطاف ونظيره السعودي يجريان محادثات ثنائية حول جهود الجزائر بمجلس الأمن حول غزة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بجدّة، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان الخارجية، فقد سمح اللقاء، ببحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة والعمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها مجلس التنسيق الأعلى.

كما ناقش الطرفان تطورات العدوان الصهيوني، على قطاع غزة واستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر بمجلس الأمن بهدف نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، اليوم بجدّة، بالمملكة العربية السعودية، في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.