عطاف يؤدي زيارة مجاملة إلى رئيس موزمبيق الأسبق

أدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، زيارة مجاملة إلى الرئيس الأسبق لموزمبيق والرئيس الشرفي للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، جواكيم ألبيرتو شيسانو.

وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية موزمبيق، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، نقل عطاف إلى جواكيم ألبيرتو شيسانو “التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية”.

كما شكّل اللقاء الذي تزامن مع إحياء الجزائر لليوم الوطني للشهيد “فرصة لاستذكار تاريخ العلاقات بين الجزائر وموزمبيق. الحافل بصفحات من التضامن والتآزر والكفاح المشترك ضد الاستعمار. و استعراض السبل الكفيلة باستثمار هذا الإرث التاريخي لدى الأجيال الصاعدة في سبيل الحفاظ على علاقات ثنائية متميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين”. حسب المصدر ذاته.