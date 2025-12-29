عطاف يؤكد التزام الجزائر بدعم حل إفريقي لأزمة شرق الكونغو

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وذلك لمناقشة التطورات الخطيرة في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في تحقيق حلّ سلمي للأزمة.

وخلال الاجتماع، شدد عطاف على ضرورة توجيه جهود الاتحاد الإفريقي نحو ثلاث أولويات عاجلة: تفعيل وتثبيت وقف إطلاق النار. تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.مشددًا على أهمية تفعيل جميع الآليات الإفريقية التي أُنشئت لدعم الحلول السياسية.

كما أكّد الوزير أن الدور الإفريقي يجب أن يكون مكمّلًا للجهود الدولية، لا سيما بعد التوصل إلى اتفاقين مهمين مؤخراً. هما اتفاق واشنطن واتفاق الدوحة، مشيرًا إلى أن الجزائر ستظل ثابتة في التزامها بدعم حلّ إفريقي للأزمة. يرتكز على الحوار الشامل والاحترام الكامل لمبادئ الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

تأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز مساهمتها الدبلوماسية على الساحة الإفريقية والدولية. بما يضمن استقرار المنطقة ودعم جهود السلام والحوار بين الأطراف المتنازعة.