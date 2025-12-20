عطاف يباحث مع وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي

تباحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، محادثات ثنائية وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي، إدوارد بيزيمانا.

وجاءت هذ المباحثات على هامش مشاركة أحمد عطاف في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن اعتزازهما بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأكدا تطلعهما إلى إضفاء مزيد من الحركية والزخم عليها، لاسيما في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما جدد عطاف، بهذه المناسبة، تهانيه لنظيره البوروندي بمناسبة قرب تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق المشترك للمساهمة في إنجاح هذه الرئاسة، بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية.