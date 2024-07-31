عطاف يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, حسين إبراهيم طه, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وسمح اللقاء - حسب البيان – ب “استعراض وبحث أهم المسائل والملفات التي تعنى بها منظمة التعاون الإسلامي, وعلى رأسها القضية الفلسطينية, وذلك على ضوء تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة وتبعات سياسة التصعيد التي تبناها الكيان الصهيوني على أكثر من جبهة في المنطقة”.

كما تطرق الطرفان إلى التحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة في إطار المنظمة, وناقشا السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق البيني وتطوير أنشطة التعاون المشتركة في شتى الميادين وعلى مختلف الأصعدة, يضيف ذات المصدر.