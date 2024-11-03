عطاف يبحث مع السفير الموريتاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بالجزائر، سيدي محمد عبد الله.

وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص اللقاء لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سُبل تعزيزها والرقي بها إلى مصاف أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.