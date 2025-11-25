عطاف يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم تنويع الاقتصاد

أجرى صبيحة اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية أحمد عطاف، محادثات مع اوديل رونو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).

ويأتي هذا على هامش مشاركته في القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، المنعقدة بلواندا يومي 24 و 25 نوفمبر 2025.

وحسب بيان الوزارة، فقد سمح هذا اللقاء باستعراض علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية وأفاقها المستقبلية، وذلك باعتبار الجزائر من المساهمين فيها.

وقد أبدت أوديل استعدادها لدعم جهود الجزائر الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تطوير قدرات وتنافسية القطاع الخاص في عدد من المجالات الهامة بما فيها الفلاحة والطاقات المتجددة.