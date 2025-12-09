عطاف يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التمثيل الدبلوماسي

أستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، مساء اليوم ، من طرف رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو.

ويأتي هذا في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها عطاف إلى جمهورية سلوفاكيا، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، فقد بحث الطرفان بهذه المناسبة، أواصر الصداقة والتعاون البيني، وأعربا عن ترحيبهما بتبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وسلوفاكيا، منوهين بالإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تكثيف المشاورات على مختلف المستويات بهدف تعزيز الوتيرة الواعدة التي تطبع هذا التعاون في مختلف المجالات ذات البعد الاستراتيجي.