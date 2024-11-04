عطاف يبحث مع سفير عُمان نتائج زيارة الرئيس تبون

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين بمقر الوزارة. سفير سلطنة عُمان الشقيقة بالجزائر، سيف بن ناصر راشد البداعي.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن اللقاء يندرج في إطار متابعة نتائج زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سلطنة عُمان الأسبوع الماضي. وما توصّل إليه من قرارات هامة بمعية جلالة السلطان هيثم بن طارق. وهي القرارات التي تصب في خدمة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.