عطاف يبحث مع نائب رئيس جمهورية سيراليون سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، من قبل نائب رئيس جمهورية سيراليون الشقيقة، محمد جولدي جالو.

ويأتي هذا على هامش مشاركته مُمثلا لرئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن اللقاء سمح ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في إطار متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، إلى الجزائر في بداية شهر جانفي الماضي وتنفيذ ما أفضت إليه المحادثات الهامة التي أجراها بهذه المناسبة مع الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال القمة الافريقية واتفقا على مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي وغيره من المحافل الدولية والإقليمية. يضيف المصدر نفسه.