عطاف يبحث مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تعزيز التعاون القاري والتنمية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بمقر الوزارة، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي African Union ، سلمى مليكة حدادي.

وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان علاقات التعاون القائمة بين الجزائر والاتحاد الإفريقي في المجالات التنموية، لاسيما تلك التي تندرج في إطار تنفيذ البرامج المنبثقة عن الأجندة القارية 2063.