عطاف يبحث مع نائب وزير خارجية ليبيريا القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بوهران، نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية ليبيريا ابراهيم البكري نايي.

ويأتي هذا على هامش أشغال الندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتناولا القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.