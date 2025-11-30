عطاف يبحث مع نظيره الإيفواري تحضيرات دورة “مسار وهران” للسلم والأمن في إفريقيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، نظيره الإيفواري، كاكو ليون أدوم، الذي تترأس بلاده حاليا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وذلك عشية انعقاد الدورة الثانية عشر “لمسار وهران” حول السلم والأمن في اإفريقيا، المقررة يومي 1 و2 ديسمبر 2025،

وبهذه المناسبة، تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، مؤكدين على أهمية العمل على تعزيز الدور المنوط بمسار وهران كفضاء للتشاور والتنسيق وتوحيد المواقف الأفريقية في مجلس الأمن الأممي، لا سيما حين يتعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في القارة.

كما اغتنم الوزيران فرصة هذا اللقاء لتجديد حرصهما على التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.