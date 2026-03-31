عطاف يبحث مع نظيره البلجيكي تعزيز التعاون ويوقع اتفاقين ببروكسل

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ببروكسل، لقاءً على انفراد مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتعاون الإنمائي، ماكسيم بريفو، أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد أتاحت هذه المباحثات استعراض مختلف محاور وأبعاد العلاقات الجزائرية-البلجيكية، وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها، بما ينسجم مع الحركية الإيجابية التي تشهدها في الآونة الأخيرة، ويستجيب للإرادة المشتركة التي تحدو الطرفين لبلوغ آفاق أرحب من التعاون.

وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، والعمل على تحيين وإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية، إلى جانب الدفع بالمبادلات الاقتصادية نحو مستويات تعكس الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان.

من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

وفي ختام المحادثات، قام وزير الدولة بالتوقيع على اتفاقين يندرجان ضمن جهود تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الجزائرية-البلجيكية، يتعلق أولهما بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة، فيما يخص الثاني حركة الأشخاص بين البلدين.