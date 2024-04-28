عطاف يبحث مع نظيره السعودي تعزيز الاعترافات بدولة فلسطين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة السعودية، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة، لاسيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة في سبيل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين.

كما شكل ذات اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الاقتصادي. يضيف المصدر نفسه.