عطاف يبحث مع نظيره السوري أوضاع الشرق الأوسط ودعم الجزائر لسوريا

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني.

وذلك على هامش مُشاركتهما في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكّل اللقاء فُرصة لاستعراض الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط بكل ما تُشكله من تهديدات ومخاطر، وكذا بحث سُبل مواصلة تجسيد التزامات الجزائر بدعم ومرافقة الجمهورية العربية السورية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، سواء من موقع الجزائر بمجلس الأمن الأممي أو عبر تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الحيوية وذات الأولوية بالنسبة للجانب السوري.