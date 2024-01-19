عطاف يبحث مع نظيره الفلسطيني مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة

أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاء مع وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، رياض المالكي.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز في إطار الوفد التي يقوده الوزير الأول، النذير العرباوي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى مستجدات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واتفقا على تعزيز التنسيق لتكثيف الضغط الدبلوماسي على مجلس الأمن بغية حمل هذا الأخير على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لفرض وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.