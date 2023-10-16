عطاف يتباحث الأوضاع المأساوية بفلسطين مع نائب وزير خارجية رومانيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير خارجية جمهورية رومانيا. دانييلا جيتمان، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار التعاون بين البلدين.

وحسب بيان للخارجية، خصص هذا اللقاء لاستعراض علاقات التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وبالخصوص تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. كما تم تبادل عطاف ونائب وزير خارجية جمهورية رومانيا وجهات النظر حول حالة التوتر التي تسود العلاقات الدولية، وكذا الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي.

بعثها السيسي للرئيس تبون.. عطاف يتسلم رسالة من نظيره المصري

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة.

كما تسلّم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالةً موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. من قبل أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي.

وزير خارجية التشاد بالجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول افريقيا- شمال أوروبا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نظيره من جمهورية التشاد، محمد صالح النظيف.

وحلَّ الوزير بالجزائر للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا.

وقد تمّ الاتفاق خلال هذا اللقاء حول عديد الخطوات الرامية لتوطيد العلاقات الجزائرية- التشادية. لا سيما تنظيم الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون مطلع العام المقبل. وتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لاستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية.

كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل الآراء والتحاليل حول التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. وكذا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.