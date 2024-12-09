عطاف يتباحث تطورات الأوضاع في السودان

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية السودان الشقيقة، علي يوسف.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تطرق الطرفان خلال هذا الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان الشقيق. وإلى الدور الذي تضطلع به الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الأممي دعما لأمن واستقرار السودان وكذا سيادته ووحدة أراضيه.

كما بحث الوزيران علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. حسب المصدر نفسه.

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