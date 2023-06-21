عطاف يتباحث سبل إضفاء حركية جديدة على العلاقات الجزائرية-الصربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره الصربي، إيفيتسا داتشيتش. استعرض خلالها الطرفان سبل اضفاء حركية جديدة على العلاقات الجزائرية-الصربية. بعد التراجع الذي عرفته على مدى التسع سنوات الماضية. .

حسب بيان الوزارة، حل عشية أمس وزير الخارجية ببلغراد، في زيارة عمل التي يجريها بجمهورية صربيا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حيث تناقشا الطرفان حول آفاق إحياء وتثمين ما يجمع البلدين من إرث تاريخي. متميز من النضال المشترك ضد الاستعمار والتعاون الاقتصادي المثمر .والتنسيق السياسي الدائم في إطار حركة عدم الانحياز.

كما اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على خطة عمل تشمل تحديث الإطار القانوني. وتنشيط آليات التعاون وعلى رأسها اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري-الصربي. وكذا تكثيف تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات. فضلا عن ضرورة تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة من الجانبين.

وعلى صعيد التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، شكر الوزير أحمد عطاف نظيره الصربي على دعم بلاده لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن. ومن جانبه، جدد الوزير إيفيتسا داتشيتش تهانيه للجزائر مشيدًا باستعدادها للعمل داخل هذه الهيئة الأممية المركزية وفق المبادئ والقيم التي تجمع البلدين في إطار حركة عدم الانحياز.