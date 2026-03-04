عطاف يتباحث سبل التعاون مع وزير الشؤون الخارجية لقبرص

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم. مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية قبرص، كونستانتينوس كومبوس

وبهذه المناسبة، بحث الوزيران سُبل إضفاء المزيد من الحركية على العلاقات الثنائية. وتبادلا الرؤى حول آفاق تعزيز الشراكة الأورو-متوسطية في سياق تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

كما ناقش الطرفان الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.