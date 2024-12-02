عطاف يتباحث مستجدات الأزمة السودانية والأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بوهران، محادثات ثنائية مع الممثل السامي للاتحاد الأفريقي المعني بإسكات البنادق، ورئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان، محمد بن شمباس.

وحسب بيان للخارجية، سمح اللقاء الذي جاء على هامش أشغال اليوم الثاني للندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. باستعراض إسهامات الجزائر في مجال تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية وآفاق تدعيمها بشكل مشترك على ضوء مخرجات مسار وهران.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأزمة في السودان الشقيق وتطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي. يضيف المصدر.

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