عطاف يتباحث مستجدات الأوضاع مع نظيره التونسي

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية محمد علي النفطي. بزيارة إلى الجزائر في إطار إجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، المزمع عقده يوم غد.

وقد سمح اللقاء باستعراض التطور الذي تشهده مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين الشقيقين بفضل العناية الخاصة والفائقة التي تحظى بها من لدن قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية اغتنام التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة “الجزائرية- التونسية”. من أجل إحراز خطوات إضافية وتحقيق مكاسب جديدة على درب السمو بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستويات الشراكة والتكامل الممكنة.

وخلال ذات اللقاء، ناقش الوزيران عددا من القضايا التي تندرج في صلب اهتمامات الطرفين، لاسيما مستجدات الأوضاع في جوارهما الإقليمي المشترك.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور