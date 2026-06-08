عطاف يتباحث مع بان كي مون سبل توطيد التعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بصفته رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وبهذه المناسبة، أجرى عطاف، لقاءً على انفراد مع بان كي مون، أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وشكّلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض سبل توطيد التعاون بين الجزائر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. في سياق استكمال الإجراءات المتعلقة بافتتاح مكتب لهذه المنظمة الدولية بالجزائر، لا سيما في المجالات ذات الصلة بتعزيز التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، وتطوير الاقتصاد الأخضر، وتسيير المياه، وترقية استخدام الطاقات المتجددة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق إسهام الجزائر في تجسيد برامج ومبادرات المعهد العالمي للنمو الأخضر على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي. بما ينسجم مع الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في دعم التعاون جنوب-جنوب، والدفاع عن مبادئ العدالة البيئية، وتعزيز الاندماج الإقليمي