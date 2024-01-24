عطاف يتباحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف محادثات ثنائية مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الصليب الدولي.

كما تباحث الطرفان الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مختلف مناطق النزاعات وبؤر التوترات، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي.

وجاء هذا اللقاء في إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية للمشاركة في جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.