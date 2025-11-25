عطاف يتباحث مع مبعوث الإتحاد الأوروبي إلى منطقة الساحل الصحراوي

تباحث صباح اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع جواو غوميش كرافينيو، مبعوث الإتحاد الأوروبي إلى منطقة الساحل الصحراوي.

وحسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء بتبادل وجهات النظر والتحاليل بين الطرفين بخصوص مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

بالإضافة إلى بحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق للمساهمة في دعم الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في هذا الفضاء الاقليمي.

هذا وتم هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير، في أشغال القمة السابعة للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة بلواندا يومي 24 و25 نوفمبر 2025.