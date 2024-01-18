عطاف يتباحث مع نظرائه من جنوب إفريقيا والموزمبيق

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات مع نظرائه الافارقة. وذلك على هامش الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز.

وخلال مشاركته في أشغال اليوم الثاني للاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع وزيرة خارجية جمهورية موزمبيق، فيرونيكا ماكامو.

حيث اتفق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بين وفدي البلدين الشقيقين اللذين ينشطان بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضوين غير دائمين.

كما كانت لرئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء نظيرته من جمهورية جنوب افريقيا، السيدة ناليدي باندور.

أين أجرى عطاف محادثات مطولة مع نظيرته من جمهورية جنوب افريقيا، جدّد لها بهذه المناسبة دعم الجزائر التّام للدعوى التي تقدمت بها حكومة بلادها ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

واغتنم الطرفان هذه الفرصة للتشاور والتنسيق حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والأممي.