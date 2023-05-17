عطاف يتباحث مع نظيره الأردني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بجدة، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين.

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب التشاور حول مستجدات الأوضاع في العالم العربي، لاسيما آفاق تعزيز العمل العربي المشترك للمساهمة في معالجة تبعات الأزمة في سوريا، وتكثيف المساعي لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية على المستويين الاقليمي والدولي.