عطاف يتباحث مع نظيره البرتغالي

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف اليوم بأديس أبابا، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، جواو غوميز كرافينيو .

اللقاء خصص لبحث سبل توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال على ضوء مُخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى جمهورية البرتغال شهر ماي 2023. وكذا تحضيرات انعقاد الدورة المقبلة من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي بالجزائر خلال السداسي الثاني من السنة الحالية.

وحسب بيان الوزارة تطرق الطرفان لعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما على ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية الدفع بالحلول السلمية في سبيل استباب الأمن وتعزيز الاستقرار بها.

اللقاء جرى على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.