عطاف يتباحث مع نظيره التركي حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم. محادثات مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان. وذلك على هامش الإجتماع الوزاري “لدعم القدس ومقدساتها” للجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة هامة لبحث واقع العلاقات الثنائية الجزائرية التركية. حيث تم التوافق على عقد اجتماعات آليات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. خاصة لجنة التخطيط المشتركة، ومجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى.

كما تم تبادل وجهات النظر والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما التطورات الأخيرة في منطقتي الساحل الصحراوي والشرق الأوسط.

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