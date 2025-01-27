عطاف يتباحث مع نظيره التونسي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمحت هذه المحادثات باستعراض علاقات الأخوة والشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وبحث آفاق الارتقاء بها إلى أرحب المراتب المتاحة. بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدَي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرئيس قيس سعيد.

كما شكّل اللقاء فرصة للتشاور والتنسيق حول عدد من القضايا والملفات الراهنة بفضاءات انتماء البلدين. يضيف البيان.